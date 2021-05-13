وزير القوى العاملة: تعيين 68 شابا واستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة بمطروح

كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 68 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شاب من ذوى الهمم والقدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 196 طالب عمل.





وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى بيان للوزارة، أن المديرية قامت باستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم الانتهاء من 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 28 متدربًا ومتدربة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة، على مهن التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات، وكهربائي التوصيلات لـ 9 متدربين، والسباكة الصحية لـ 9 متدربين.

أما فى مجال التفتيش العمالى قامت المديرية بالتفتيش على 264 منشأة، ما أسفر عن تحرير 23 محضرًا لمنشآت مخالفة، وبحث 21 شكوى عمالية.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت بالتفتيش على 109 منشآت، والقيام بـ 16 حملة تفتيشية، وبحث شكوى وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية، فضلًا عن عقد 3 ندوات توعية.