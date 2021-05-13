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25 نائبًا بالكونجرس الأمريكي يعتبرون الممارسات الإسرائيلية "جريمة حرب"

الخميس 13/مايو/2021 - 02:48 م
الكونجرس
الكونجرس
وكالات
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اعتبر 25 نائبًا بالكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، الممارسات الإسرائيلية في القدس "جريمة حرب"، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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جريمة حرب امريكا المواجهات في القدس الكونجرس الشيخ جراح

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