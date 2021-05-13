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بهذه الكلمات..هيفاء وهبي تهنئ متابعيها بعيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على تهنئة الشعب العربي بمناسبة عيد الفطر، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت هيفاء وهبي تغريدة جديدة قالت فيها:"فطر سعيد على الجميع، أتمنى أن يحمل هذا العيد المبارك السلام لكل الوطن العربي".


وكانت الفنانة هيفاء وهبي قد حرصت على دعم الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

حيث كتبت تغريدة قالت فيها: ‏"ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية، الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها، ‎القدس ينتفض، غزة تقاوم، انقذوا حي الشيخ جراح".

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