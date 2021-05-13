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عاجل .. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي للتهنئة بعيد الفطر
الخميس 13/مايو/2021 - 02:51 م
رقية جمال
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا من السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والذي تقدم بالتهنئة للرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، وفقًا لما أعلنه السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
من جانبه، أعرب الرئيس السيسي، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والامن والاستقرار.
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