عاجل .. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي للتهنئة بعيد الفطر

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا من السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والذي تقدم بالتهنئة للرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، وفقًا لما أعلنه السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



