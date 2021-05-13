احنا مش بتوع حداد .. انتهت أحداث مسلسل الاختيار 2 الذي تناول بطولات رجال الشرطة وتم عرضه طوال شهر رمضان 2021، ليفاجأ الجمهور بعرض أغنية احنا مش بتوع حداد.





احنا مش بتوع حداد تتصدر





وتصدرت أغنية احنا مش بتوع حداد تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس بعدما طرحتها قناة "أون" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، مع نهاية مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة.





احنا مش بتوع حداد تنال إعجاب الكثيرين





ولاقت احنا مش بتوع حداد رواجاً كبيراً حيث نالت إعجاب واحترام الكثيرين، حيث تخلد كلماتها شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر وسلامة أبنائها وأراضيها.





ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعينا الكرام تفاصيل أغنية احنا مش بتوع حداد وكلماتها في السطور التالية:





أغنية احنا مش بتوع حداد من تأليف أحمد راؤول ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع يحيى يوسف، وتم تصويرها في ميدان التحرير، بعدسة المخرج أحمد المرسي.





المشاركون في احنا مش بتوع حداد





وشارك في غناء احنا مش بتوع حداد عدد من نجوم الفن الذين شاركوا في مسلسل الاختيار "الجزء الأول والثانى"، في مقدمتهم كريم عبد العزيز، أمير كرارة، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء ابو اليزيد، أحمد فهمي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، أحمد وفيق، محمود حافظ، محمد عز، عصام السقا، على الطيب.





أهالي الشهداء في أغنية احنا مش بتوع حداد





كما شهدت أغنية احنا مش بتوع حداد مشاركة أهالى الشهداء وأبطال الجيش والشرطة وبعض من الشيوخ والقساوسة، وبدأت بكلمة سابقة للرئيس السيسي يطالب المصريين بأن يكونوا على قلب رجل واحد.





كلمات أغنية احنا مش بتوع حداد





وتقول أغنية احنا مش بتوع حداد : "وقف هنا وافتح جميع كتب التاريخ وأكتب وقول.. أبطال بتعشق أرضها وتضحي عادي بعمرها وسط الذهول.. صمت المكان فجر وأدان وصلوا حي على الحياة.. نده الوطن لبوا نداه.. ضحك العريس علشان عرف اليوم شهادته أكيد ينول.. وإحنا مش بتوع حداد أحنا نار تحت الرماد.. إحنا صخر ميتكسرش و كل ضربة يزيد ثبات.. منسي حي ميتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش".



