في أول يوم العيد.. تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم الخميس، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، حادثي تصادم منفصلين بيت 4 سيارات، دون حدوث أي من الإصابات.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة المرور بوقوع حادثي تصادم بنطاق القسم وعلى الفور انتقال ضباط القسم مصحوبا بسيارتي إسعاف الى موقعي الحادث.