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في أول يوم العيد.. تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية
الخميس 13/مايو/2021 - 03:05 م
محمد رجب - دينا حسن
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شهد طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم الخميس، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، حادثي تصادم منفصلين بيت 4 سيارات، دون حدوث أي من الإصابات.
تلقى اللواء محمود أبوعمرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة المرور بوقوع حادثي تصادم بنطاق القسم وعلى الفور انتقال ضباط القسم مصحوبا بسيارتي إسعاف الى موقعي الحادث.
وتبين أن الحادثين نتجا عن السرعة الزائدة على طريق الكورنيش، وحدثت تلفيات بالسيارات دون إصابات وتحرر المحضر اللازم بالواقعتين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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