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شاهد.. أداء السيسي لصلاة عيد الفطر بالعلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة

الخميس 13/مايو/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير".

حضر الصلاة بجوار الرئيس، كل من المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أول محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وكبار رجال الدولة.
شاهد.. أداء السيسي لصلاة عيد الفطر بالعلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة
شاهد.. أداء السيسي لصلاة عيد الفطر بالعلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة
شاهد.. أداء السيسي لصلاة عيد الفطر بالعلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة
شاهد.. أداء السيسي لصلاة عيد الفطر بالعلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة
شاهد.. أداء السيسي لصلاة عيد الفطر بالعلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة
شاهد.. أداء السيسي لصلاة عيد الفطر بالعلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة
شاهد.. أداء السيسي لصلاة عيد الفطر بالعلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة
شاهد.. أداء السيسي لصلاة عيد الفطر بالعلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة
شاهد.. أداء السيسي لصلاة عيد الفطر بالعلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة
شاهد.. أداء السيسي لصلاة عيد الفطر بالعلمين الجديدة بحضور كبار رجال الدولة

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