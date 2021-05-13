انقلاب سيارة ملاكي بترعة وإصابة 4 أشخاص في كفر الشيخ (صور)

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة تقديم الخدمات الطبية ل 4 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة علي طريق دقلت كفرالشيخ، ونقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام،لتلفي العلاج اللازم، موجها الشكر للأهالي ورجال الإنقاذ ورجال الإسعاف، على ما بذلوه من إنقاذهم ونقلهم للمستشفى العام.





تلقت غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة، وإسعاف كفر الشيخ، إشارة بانقلاب سيارة ملاكي برعة على طريق كفر الشيخ دقلت، وهرعت سيارات الإسعاف، والانقاذ النهري لموقع الحادث، وتمكن الأهالي ورجال الإنقاذ النهري من إنقاذ مستقلي السيارة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام ب 4 سيارات إسعاف.



