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انقلاب سيارة ملاكي بترعة وإصابة 4 أشخاص في كفر الشيخ (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة تقديم الخدمات الطبية ل 4 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة علي طريق دقلت كفرالشيخ، ونقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام،لتلفي العلاج اللازم، موجها الشكر للأهالي ورجال الإنقاذ ورجال الإسعاف، على ما بذلوه من إنقاذهم ونقلهم للمستشفى العام.

تلقت غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة، وإسعاف كفر الشيخ، إشارة بانقلاب سيارة ملاكي برعة على طريق كفر الشيخ دقلت، وهرعت سيارات الإسعاف، والانقاذ النهري لموقع الحادث، وتمكن الأهالي ورجال الإنقاذ النهري من إنقاذ مستقلي السيارة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام ب 4 سيارات إسعاف.

وبعد إجراء الكشف الطبي عليهم بالمستشفى العام تبين إصابة كلا من رامي محمد شهاب، 28 سنه، من كفرالشيخ، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن ودخل غرفة العمليات،وطارق عبدالمحسن، 35 سنه، من الجرايده، باشتباه نزيف ما بعد الارتجاج وحجز بقسم طوارئ الجراحة،واحمد ابراهيم شعبان، 25 سنه،من ابو ريه، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وتم الحجز بقسم طوارئ الجراحة،ومسعود عمر، 60سنه، من كفرالشيخ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم الحجز بقسم طوارئ الجراحة.
انقلاب سيارة ملاكي بترعة وإصابة 4 أشخاص في كفر الشيخ (صور)
انقلاب سيارة ملاكي بترعة وإصابة 4 أشخاص في كفر الشيخ (صور)
انقلاب سيارة ملاكي بترعة وإصابة 4 أشخاص في كفر الشيخ (صور)
انقلاب سيارة ملاكي بترعة وإصابة 4 أشخاص في كفر الشيخ (صور)
انقلاب سيارة ملاكي بترعة وإصابة 4 أشخاص في كفر الشيخ (صور)
انقلاب سيارة ملاكي بترعة وإصابة 4 أشخاص في كفر الشيخ (صور)

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