استشاري جهاز هضمي: كورونا سينتهي في هذه الحالة فقط (فيديو)

قال الدكتور محمد منسي استشاري أمراض الجهاز الهضمي، إنه منذ بداية أزمة كورونا والدولة المصرية تعاملت معها بشكل عظيم ومحسوب وباحترافية دقيقة، منوهًا بأن مصر أول دولة قامت بتصنيع عقار رديمسيفير بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بتصديره لجميع دول العالم بما فيهم الهند أكبر مصنع للمواد الخام في عالم الدواء.





وأضاف "منيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن مصر تسعى لتوطين صناعة لقاحات كورونا في مصر، موضحًا أن هناك إشادة بالاحترافية والنظام المحسوب في مراكز التطعيم بلقاح كورونا.





وتابع أن التكدس والتواجد بأماكن غير جيدة التهوية يساهم في انتشار الإصابة بالفيروس، نافيًا ما يتردد من أفكار وصفها بالمغلوطة حول أن الصيف والحر يقلل من انتشار الفيروس، موضحًا أن 80% من المصابين بكورونا يكونوا بدون أعراض أو بأعراض خفيفة، ولا بد من التعامل مع أي شخص كمريض أو فرصة جيدة لنقل العدوى، مشددًا على أن الكمامة هي اللاعب الأساسي في الوقاية من كورونا حتى بعد تلقي اللقاحات.



