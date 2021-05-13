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"انبسطوا بس خلوا بالكم على صحتكم"..بهذه الكلمات إدوارد يُهنئ جمهوره بمناسبة عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان إدوارد على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".


كتب إدوارد تغريدة جديدة قال فيها :"كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى كل الناس، انبسطوا بس خلوا بالكم على صحتكم".

وفي سياق آخر، شارك إدوارد في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"نسل الأغراب"، وهو بطولة أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.

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