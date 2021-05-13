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الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة من دون طيار خرقت المجال الجوي من قطاع غزة

الخميس 13/مايو/2021 - 03:11 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إسقاط طائرة من دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، أكثر من 1500 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد على الحدود مع قطاع غزة يوم الاثنين الماضي.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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قطاع غزة فلسطين تخطم طائرة الجيش الإسرائيلي اسرائيل

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