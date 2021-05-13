الزراعة تتابع استلام تقاوى خام المحاصيل الشتوية في 14 محطة على مستوي الجمهورية مستوى

أكد د حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن العمل مستمر في جميع محطات التقاوى على مستوى الجمهورية

خلال اجازة عيد الفطر المبارك لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية

وذلك بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تشكيل غرف متابعة فى جميع قطاعات الوزارة

وأضاف ان أعضاء الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى متواجدون فى جميع محطات غربلة وإعداد التقاوى وعددها 14 محطة على مستوى الجمهورية لاستلام تقاوى خام المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح المحصول الاستراتيجى حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق المستهدف من استلام خام تقاوى القمح من حقول الإكثار لدى المزارعين و جهات أخرى.

كما يستمر العمل بالمحطات لتوزيع تقاوى محاصيل الصيف إلى منافذ التوزيع التابعة للوزارة وفى مقدمتها محصول القطن وخاصة محافظات الوجه البحرى