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ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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شهدت "مراجيح أبو العباس" في الإسكندرية بمنطقة بحري صباح اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك إقبالًا متوسطًا على الملاهي من قبل الأطفال والكبار، مع التقطات صور السيلفي وتناول المثلجات، كذلك ركوب الخيل.

وسيطرت البهجة هذا العيد على الإسكندرية برغم من الإجراءات الإحترازية بسبب إنتشار فيروس كورونا، ولكن عادة المصريين لم تمنعهم من الإحتفال وإسعاد أطفالهم.

وانتشرت قوات الشرطة على كورنيش الإسكندرية لرصد المخالفات، وللحفاظ على سلامة المواطنين أثناء إحتفالهم بالعيد، كما شددت الشرطة على عدم المشي فوق رصيف البحر لمنع حدوث التجمعات لضمان عدم التزاحم وانتشار العدوى.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأكد خلال تصريح صحفي له، على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء ومنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام العيد.
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)
ملاهي الغلابة بأبو العباس في الإسكندرية تشهد إقبالا برغم كورونا (صور)

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