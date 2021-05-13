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8380 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الخميس 13/مايو/2021 - 03:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا البلاد لليوم السابع على التوالي إلى أكثر من 8 آلاف إصابة.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، 8380 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 8217 إصابة أمس، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2787)  يعود إلى العاصمة موسكو.

 

وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، شهدت روسيا ارتفاعًا في حصيلة ضحايا كورونا بواقع 392 حالة وفاة، مقابل 355 وفاة أمس، فيما تماثل 9349 مريضا خلال ذلك اليوم للشفاء.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أصبح 4 ملايين و913439 إصابة مؤكدة، منها 114723 حالة وفاة، و4 ملايين و527878 حالة شفاء.

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