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الزراعة: إزالة 53 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال وقفة عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 03:28 م
جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات
الفجر الاقتصادي
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في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المشددة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد لاي حالة تعد 
أكد د انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه تم إزالة جميع حالات التعدى خلال وقفة عيد الفطر المبارك أمس الأربعاء حيث بلغت حوالي 53 حالة بمساحة 2 فدان و 9 قيراط وجاءت محافظة المنوفية في المركز الأول ب 21 حالة تعد والفيوم 19 ثم محافظات الشرقية والغربية والبحيرة 17
وأضاف عيسى أن غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر بناء على توجيهات وزير الزراعة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل وأن هناك تنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات
لإزالة التعديات كما يتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

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وزارة الزراعة الزراعة التعدي على الاراضي الزراعية

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