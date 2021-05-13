المطران عطا الله حنا: مسيحيو فلسطين كانوا ولايزالون صوتا مناديا بالحق والعدالة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الخميس، بأن الكنائس المسيحية في فلسطين ومسيحيي فلسطين كانوا وما يزالون صوتا مناديا بالحق والعدالة ونصرة المظلومين ونحن لا نؤمن بالحروب والعنف والقتل ونؤكد دوما على عدالة القضية الفلسطينية وضرورة ان ينال هذا الشعب حريته وكرامته والتي في سبيلها قدم التضحيات الجسام.





تابع " حنا " عبر صفحته الرسمية على فيس بوك منذ قليل: ستبقى كنائسنا تنادي بالعدالة المغيبة والتي بدونها لن يتحقق السلام المنشود فعن اي سلام يتحدث البعض مع كل ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.



