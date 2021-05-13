Advertisements

المطران عطا الله حنا: مسيحيو فلسطين كانوا ولايزالون صوتا مناديا بالحق والعدالة

الخميس 13/مايو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الخميس، بأن الكنائس المسيحية في فلسطين ومسيحيي فلسطين كانوا وما يزالون صوتا مناديا بالحق والعدالة ونصرة المظلومين ونحن لا نؤمن بالحروب والعنف والقتل ونؤكد دوما على عدالة القضية الفلسطينية وضرورة ان ينال هذا الشعب حريته وكرامته والتي في سبيلها قدم التضحيات الجسام.

تابع " حنا " عبر صفحته الرسمية على فيس بوك منذ قليل: ستبقى كنائسنا تنادي بالعدالة المغيبة والتي بدونها لن يتحقق السلام المنشود فعن اي سلام يتحدث البعض مع كل ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.

واختتم: القدس مستهدفة ومستباحة في مقدساتها ومؤسساتها وابنائها يظلمون ويضطهدون وهذا ما يحدث مع شعبنا الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة هذا القطاع الذي يتعرض لعدوان سافر ناهيك عن الحصار الظالم الذي جعل من غزة اكبر سجن في العالم.

أخبار تهمك

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

كارتيرون يوافق على عودة الساحر للزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 12 ساعة

الموت يُفجع المطرب حمو بيكا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

سر استبعاد زيدان لنجم ريال مدريد أمام غرناطة

منذ ساعة و 9 دقيقة

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

منذ أقل من ساعتين

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ 38 دقيقة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يوم

إدارة الزمالك تضغط على كارتيرون لمنح الفرصة لنجم الفريق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

02:31 م

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

01:45 م

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق