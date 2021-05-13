نتنياهو: حماس ستتكبد ضربات "لم تتوقعها"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس ستتكبد ضربات "لم تتوقعها"، مضيفًا: "هذه خلاصة ما توصلنا إليه بشأن غزة".

وقد أكد نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي قتل قادة ميدانيين من حركة حماس ويهدد باستهداف آخرين.

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.