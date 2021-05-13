بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)

شهدت قلعة قايتباي إقبالًا ملحوظًا من قبل المصريين والأجانب، والتقاط الصور التذكارية مع الزي الإسكندراني، وركوب الخيل، والمراكب البحرية للإستمتاع بأجواء العيد مع أسرهم برغم من وجود فيروس كورونا، ولكن فرحة المصريين بالعيد عادة سنوية لا يمكن تركها.





وانتشرت قوات الشرطة في محيط القلعة وعلى رصيف البحر، لمنع حدوث أي تجمعات وللحفاظ على سلامة المواطنين، ولمنع المخالفات التي تحدث في عيد الفطر المبارك.





وقال "محمد متولي" مدير عام آثار الإسكندرية 'للفجر' نحن حريصين على الإلتزام بكافة الاجراءات الإحترازية من تعقيم وقياس درجات الحرارة، وتجميل المنطقة المحيطة بالقلعة لإستقبال العيد والمصريين والأجانب.





تابع أن أسعار التذاكر لدخول القلعة تبدأ من ٥ جنيهات للمصرين، و٦٠ جنيها للأجانب، و٣٠ جنيهًا للطالب الأجنبي.





وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارات ومنها غلق المحال والمولات التجارية، وكذلك المقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح من الساعة الـ 9 مساء، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات من المطاعم ولمدة أسبوعين.



