Advertisements

بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
Advertisements
شهدت قلعة قايتباي إقبالًا ملحوظًا من قبل المصريين والأجانب، والتقاط الصور التذكارية مع الزي الإسكندراني، وركوب الخيل، والمراكب البحرية للإستمتاع بأجواء العيد مع أسرهم برغم من وجود فيروس كورونا، ولكن فرحة المصريين بالعيد عادة سنوية لا يمكن تركها.

وانتشرت قوات الشرطة في محيط القلعة وعلى رصيف البحر، لمنع حدوث أي تجمعات وللحفاظ على سلامة المواطنين، ولمنع المخالفات التي تحدث في عيد الفطر المبارك.

وقال "محمد متولي" مدير عام آثار الإسكندرية 'للفجر' نحن حريصين على الإلتزام بكافة الاجراءات الإحترازية من تعقيم وقياس درجات الحرارة، وتجميل المنطقة المحيطة بالقلعة لإستقبال العيد والمصريين والأجانب.

تابع أن أسعار التذاكر لدخول القلعة تبدأ من ٥ جنيهات للمصرين، و٦٠ جنيها للأجانب، و٣٠ جنيهًا للطالب الأجنبي.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارات ومنها غلق المحال والمولات التجارية، وكذلك المقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح من الساعة الـ 9 مساء، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات من المطاعم ولمدة أسبوعين.

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو لمدة 5 أيام، وغلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة في العيد.
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)
بالزي الإسكندراني.. قلعة قايتباي تشهد إقبالا أول أيام العيد (صور)

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يوافق على عودة الساحر للزمالك

منذ ساعتين

إدارة الزمالك تضغط على كارتيرون لمنح الفرصة لنجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 14 ساعة

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

سر استبعاد زيدان لنجم ريال مدريد أمام غرناطة

منذ ساعة و 27 دقيقة

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 17 ساعة

الموت يُفجع المطرب حمو بيكا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

02:31 م

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

03:31 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

01:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق