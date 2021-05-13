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حماس تنفذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة انتحارية

الخميس 13/مايو/2021 - 03:49 م
حماس
حماس
وكالات
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نفذت حركة المقامة الإسلامية حماس، عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة انتحارية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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