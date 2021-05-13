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17419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

الخميس 13/مايو/2021 - 03:54 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و565704 بعد تسجيل 17419 إصابة جديدة.

 

وقد أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بتسجيل 278 وفاة أخرى ليرتفع عدد الوفيات إجمالاً إلى 85658.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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