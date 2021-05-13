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خروج 53 حالة من مصابي كورونا بمستشفيات الغربية

الخميس 13/مايو/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم تعافي وخروج ٥٣ حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفيات الغربية، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أشاد بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.

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