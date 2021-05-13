مستشفى عزل كفر الزيات تحتفل بمصابي كورونا في عيد الفطر (صور)

في لفتة إنسانية تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، احتفلت مستشفى كفر الزيات العام، مع المصابات بفيروس كورونا، بعيد الفطر المبارك للعمل على رفع الروح المعنوية لهم، لما له من أثر كبير في تحسن الحالة الصحية للمرضى.





وقام فريق العلاقات العامة بالمستشفى، بناء على توجيهات الدكتور عبدالعال قوزع، مدير عام المستشفى بتقديم التهانى والمباركة بمناسبة عيد الفطر المبارك داخل الحجر الصحى، لرفع الروح المعنوية





وأشار الدكتور رامي نوفل، وكيل المستشفى، رئيس فريق العلاقات العامة، إلى أن هذا الحفل ترك أثرا كبيرا بالمرضي وزاد من إصرارهم على تخطي محنة الإصابة بالفيروس.



