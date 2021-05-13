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الجيش الإسرائيلي يستدعي 7 آلاف من جنود الاحتياط

الخميس 13/مايو/2021 - 03:59 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن الجيش الإسرائيلي استدعى 7 آلاف من جنود الاحتياط.، فيما نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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قطاع غزة فلسطين الجيش الاسرائيلي إسرائيل 3 كتائب

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