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الأرصاد تصدر بيانا بتفاصيل طقس ثاني أيام عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الجمعة الموافق 14 مايو 2021.

وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.
الأرصاد تصدر بيانا بتفاصيل طقس ثاني أيام عيد الفطر
الأرصاد تصدر بيانا بتفاصيل طقس ثاني أيام عيد الفطر

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عيد الفطر طقس الغد حالة الطقس الأرصاد

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