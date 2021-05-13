الأرصاد تصدر بيانا بتفاصيل طقس ثاني أيام عيد الفطر

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الجمعة الموافق 14 مايو 2021.





وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



