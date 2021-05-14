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الصحة العالمية: يجب إنشاء نظام عالمي لمنع تكرار الجائحة

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:23 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
مارينا بشارة
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طالبت لجنة مستقلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية بإنشاء نظام عالمي جديد للاستجابة بشكل أسرع لتفشي الأمراض في العالم.

وأفادت وكالة أنباء رويترز بأن الطلب الذي تقدمت به اللجنة المستقلة يهدف إلى ضمان عدم تسبب فيروس في المستقبل في حدوث جائحة مدمرة مثل جائحة فيروس كورونا.

وتابعت اللجة أن الخبراء العاملون باللجنة وجدوا أوجه قصور خطيرة في الاستجابة العالمية لجائحة كورونا في أوائل عام 2020 بما في ذلك التأخير في إعلان حالة الطوارئ، والفشل في فرض قيود السفر.

وأضافت أن تأخر استجابة العالم تجاه جائحة كورونا أدت إلى حدوث معاناة لعدد من دول العالم في السيطرة على انتشار الوباء.

وقالت الرئيسة المشاركة في اللجنة إيلين جونسون سيرليف، الرئيسة السابقة لليبيريا: "نحن ندعو إلى نظام جديد للمراقبة والإنذار يعتمد على الشفافية ويسمح لمنظمة الصحة العالمية بنشر المعلومات على الفور".

وواجهت منظمة الصحة العالمية انتقادات كبيرة بسبب تأخرها في نشر معلومات عن فيروس كورونا وقت انتشاره، وسط مطالبات دولية بإصلاح المنظمة الأممية.

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