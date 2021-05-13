قريبا.. تيك توك تجلب ميزة تساعد على التوظيف عبر مقاطع الفيديو القصيرة

تعمل منصة تيك توك على اختبار ميزة جديدة، كإضافة مميزة للتطبيق الشهير، والأداة عبارة عن توظيف عبر مقاطع الفيديو القصيرة، وقريبا ستتوفر الميزة لجميع المستخدمين.





كما أن الأداة الجديدة ستجلب خدمة تتيح للشركات البحث عن الموظف المناسب من خلال المنصة، وستساعد المستخدمين على الوصول للشركات اللاتي يرغبون بالعمل معها.





وأكدت المصادر أن الميزة لن تكون مدمجة بشكل مباشر في التطبيق نفسه بالرغم من اعتمادها على إنشاء السيرة الذاتية من خلال مقاطع الفيديو، بل ستكون ضمن موقع مخصص لذلك متصل بالتطبيق الرئيس.





ربما تساعد هذه الإضافة من تيك توك في تغيير طريقة التوظيف بشكل أسرع حول العالم، لكن ذلك مرهون باقتناع الشركات والباحثين عن الوظائف فيها.