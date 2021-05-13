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1.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة ودمياط في أبريل الماضى

الخميس 13/مايو/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و319 شهادة جمركية واردة بجمارك الدخيلة ودمياط، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: "القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات"، خلال شهر أبريل الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة ودمياط، بلغت 310 ملايين و31 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و571 مليونًا و209 آلاف جنيه. 

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و570 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: "الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل"، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و308 ملايين و532 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 9 ملايين و996 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر أبريل الماضي بلغت نحو مليار و891 مليونًا و236 ألف جنيه.

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