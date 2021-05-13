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مصرع شخصين صدمهما قطار بالقليوبية

الخميس 13/مايو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقيا شخصان مصرعهما صدمهما قطار أثناء عبورهم مزلقان زكي بطوخ، وهما يستقلان دراجة نارية، وجرى نقل الجثتان إلى مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتصريح بدفن الجثتان.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغًا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان زكي دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع كلا من "ع.ع.ع" 21 عامًا، و"ع.م.أ" 23 عامًا، أثناء عبورهم المزلقان يستقلان دراجة نارية، أثناء غلق بوابة المزلقان قاما برفع البوابة والعبور فصدمهما القطار ولقيا مصرعهما.

وجرى نقل الجثتان للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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