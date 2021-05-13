أول أيام عيد الفطر| توزيع هدايا على الاطقم الطبية بمستشفى سوهاج العام



كما تقدم الدكتور إيهاب هيكل، مدير عام مستشفى سوهاج العام، بالتهنئة لجميع العاملين بالمستشفى أطباء، تمريض، فنيين وعاملين، بمناسبة عيد الفطر المبارك. جدير بالذكر انة قامت مستشفى سوهاج العام بدور بارز فى جائحة كورونا وتم اجراء العديد من عمليات الولادة بها لسيدات مصابات بفيروس كورونا المستجد.



قام الدكتور هيثم محي، نائب مدير مستشفى سوهاج العام، في اليوم اول ايام عيد الفطر المبارك بالمرور علي اقسام المستشفى برفقة أعضاء مبادرة رفقاء الخير ومنهم شيرين الخطيب، واحمد خالد وتم تقديم هدايا للتهنئة بالعيد لجميع العاملين بالمستشفى من الاطقم الطبية تشجيعا لهم ودورهم البارز فى جائحة كورونا.