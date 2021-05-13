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تعرف على مواعيد الامتحانات التجريبية المتبقية للشهادة الثانوية

الخميس 13/مايو/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن امتحانات شهر مايو التجريبية للصف الثالث الثانوي ستُعقد أيام 23 و25 و27 مايو 2021، وهي إمتحانات تجريبية بلا درجات ولكنها بروفة لعمل امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة، وسيدخل الطلاب على الامتحانات بأكواد مختلفة، ومدة الامتحانات قصيرة وعدد الاسئلة أصغر، وتستهدف الوزارة تجربة جودة البيانات وارسالها وكذلك السوفت وير، وتهدف ايضًا لتدريب الطلاب على شكل بعض الاسئلة.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن الامتحان التجريبي الثالث والاخير والذى سيتم عقده فى شكل يونيو سيكون محاكاة كاملة للإمتحان النهائي وأكثر تشابها مع الامتحان الرسمي، ولكنه سيكون أيضًا عبارة عن بروفة للامتحان وبلا درجات،،وسيكون له جدول خاص به ويُعقد على مدار 5 أيام بمعدل مادتين كل اليوم، وسيكون زمن الامتحان بنفس زمن الامتحان الرسمي وأيضًا نفس عدد اسئلة الامتحان الرسمي.

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