صراع البقاء يشتعل في الدوري الالماني قبل جولتين على النهاية

مع تبقي جولتين فقط على نهاية الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، فإن موقف كولون بسيط، إما حصد النقاط أو الهبوط لدوري الدرجة الثانية رفقة شالكة.





ورأى المدرب المخضرم فريدهيلم فونكل، فريقه يتعرض لخسارة كارثية أمام فرايبورغ بنتيجة 1-4 في آخر مباريات كولون ليقبع في المركز الثاني من القاع قبل المواجهة الحاسمة بعد غد السبت، أمام هيرتا برلين، الذي يقترب من المنطقة الآمنة بعد أن خرج الفريق من الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الفريق.





ويحتل كولون المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين أمام أرمينيا بيلفيلد وفيردر بريمن، الذي يحل ضيفاً على أوغسبورغ، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.





ويستضيف بيلفيد فريق هوفنهايم ولكن الكل يعلم، باستثناء فريق كولون، أن بإمكانه ضمان البقاء في الجولة الأخيرة.





إذا تلقى كولون الخسارة في المباراة المقبلة لن يضمن الهبوط، ولكن يمكن أن يتأكد هبوطه وفقاً لما ستسفر عنه نتيجة مباراة بريمن وبيلفيد.





وقال هورست هيلدت مدير الكرة: "يجب أن نحصد النقاط، لهذا السبب نركز على أنفسنا فقط، يتحتم علينا حصد النقاط، لا يمكنني القول أن حصد أربع نقاط أو ست نقاط تكفي لبقائنا".





الوصول للعب في ملحق الصعود والهبوط سيكون بمثابة جائزة للمخضرم فونكل، الذي تم تعيينه لوقت قصير الشهر الماضي لمحاولة إنقاذ الفريق من الفريق الذي يصارع الهبوط.





على النقيض تماماً تمكن فريق هيرتا برلين من حصد ثماني نقاط من أربع مباريات، خاضها في فترة محمومة للغاية بداية من الثالث من مايو (أيار)، عقب توقفه بشكل إجباري للمرة الثانية للدخول في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، وهو ما جعل الفريق يبتعد بفارق خمس نقاط كاملة عن كولون ويقترب من المنطقة الدافئة.





وازدادت فرصة بقاء هيرتا بعد فوزه على شالكه 2-1 أمس الأربعاء، ولكن أليكساندر شفولو حارس مرمى الفريق قال محذراً: "إن الأمر لم ينته بعد".





وأضاف: "المباراة المهمة التالية أمام كولون يوم السبت المقبل، ستكون مباراة أخرى صعبة".





ودرس بريمن إقالة المدرب فلوريان كوفلدت ولكنه أبقى عليه في مكانه ليحقق نقطة مفيدة أمام باير ليفركوزن في آخر مبارياته، ومع ذلك يبقى الفريق لم يحقق أي انتصار في آخر ثماني مباريات بالدوري.





وقال كوفلدت: "روحنا القتالية يجب أن تكون هي الأساس في الأسابيع المقبلة، يجب أن نقدم كل شيء لدينا في المباراة وأن نلعب بأفضل شكل ممكن".





ويحل بايرن ميونخ ضيفاً على فرايبورغ بعد أن حسم تتويجه بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي، فيما تأجلت مباراتا بروسيا دورتموند ولايبزيغ إلى يوم الأحد، خاصة وأن الفريقين سيلتقيان اليوم الخميس، في نهائي كأس ألمانيا.





ويسعى دورتموند لاحتلال المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفاً على ماينز، الذي مازال نظرياً بإمكانه أن ينهي الموسم في المركز الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط، قبل أن يحاول لايبزيغ ضمان المركز الثاني في حال فوزه على فولفسبورغ.





ويمكن لفريق آينتراخت فرانكفورت أن يعود للمراكز الأربعة الأولى يوم السبت، على الأقل لمدة 24 ساعة عندما في حال فوزه على مضيفه شالكه يوم السبت، بينما يواصل بروسيا مونشنغلادباخ ويونيون برلين محاولاتهما للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، عندما يلعبان مع شتوتغارت وليفركوزن على الترتيب.



