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ميناء دمياط: تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

الخميس 13/مايو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
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ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 26 سفينة حاويات و بضائع عامة و 5 آلاف و363 شاحنة خلال الساعات ال 24 الماضية ، فيما بلغت الحاويات الواردة 336 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1181 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الخميس - أنه غادر الميناء قطارا بحمولة إجمالية 1349 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ،وأخر مكون من 20 عربة بعد أن فرغ 16 حاوية 40 قدما قادم من السادس من أكتوبر ، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 182 ألفا و 340 طنا ،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80 ألفا و 733 طنا وأضاف المركز إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 9 آلاف و 271 ألف طن، شملت 7.7 ألف طن ملح ، 581 طن منتجات طبيعية و 990 طن نترات أمونيوم ،كما الواردات 27 ألفا و932 طن بضائع عامة تضمنت 8آلاف و185 طن حديد، 904 أطنان سلفات صوديوم، و 386 طن خشب زان و 2427 طن قمح ،و 12 ألفا و127 طن ذرة، و2200 طن كلوريد ايثلين، و6 آلاف و382 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1703 أطنان.

وأشار إلى إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 536 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات ، حاصلات زراعية و فواكه ، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، الأردن ،مالطا ، سلوفينيا ،إيطاليا ، اليونان ،ألمانيا ، هولندا ،الصين ، كرواتيا ،أمريكا ،سنغافورة ،و الهند.

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