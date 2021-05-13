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الإسماعيلى يستقر على تمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف

الخميس 13/مايو/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تشهد الفترة الماضية مرور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي بمرحلة إستقرار وتحسن على مستوى النتائج الأمر الذي جعل اللجنة الفنية في النادي برئاسة على أبوجريشة تستقر على تمديد عقد الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجري.

وشهدت الفترة الماضية تألق اللاعب بصورة ملفتة حيث ساهم في عودة كتيبة إيهاب جلال للإنتصارات حيث يقدم موسم مميز بقميص الفريق.

ويعتلي فخر الدين بن يوسف صدارة هدافي الاسماعيلي برصيد\ سبعة أهداف وبفارق 3 أهداف فقط عن الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك والذي يمتلك 10 أهداف.

يُذكر أن الاسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة فريق نادي أسوان المقرر لها الخامسة مساء غدا الجمعة لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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