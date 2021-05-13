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مصر للطيران تسير غدا 56 رحلة دولية وداخلية

الخميس 13/مايو/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 56 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى، غدا الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على متنهم ما يقرب من 5529 راكبا، مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه من المقرر أن تسير الشركة 56 رحلة جوية بمعدل 38 رحلة دولية و17 رحلة داخلية، ورحلة واحدة شحن جوى، وذلك لنقل 5559 راكبا وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.
 
وكانت أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ (التشيك) ومدينة الغردقة، اعتبارًا من 23 مايو الجارى، وذلك حرصا من الشركة على تسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

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