وزير الدولة البريطاني يُقدر الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

تلقى السفير طارق عادل سفير جمهورية مصر العربية في لندن، اتصالًا هاتفيًا من "جيمس كليفرلي" وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عبر الأخير عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، مُعربًا عن استعداد بلاده لتقديم كافة الدعم للجهود المصرية للتوصل للتهدئة المطلوبة حفاظًا على حياة المدنيين.



وقد استعرض السفير عادل الجهود المصرية لوقف التصعيد ومساعي الوصول للتهدئة المنشودة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هذا، ووعد الوزير البريطاني ببذل كافة المساعي اللازمة لمساعدة جهود التهدئة المصرية، والتي طالب باستمرارها حتى تحقق أهدافها المرجوة على صعيد الوصول إلى تهدئة شاملة.



ومن جانبه، أكد السفير عادل للوزير البريطاني على أن الأحداث الجارية تُثبت أهمية العمل على تسوية القضية الفلسطينية من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن إهمال هذه القضية المحورية يُعَد أمرًا غير ممكن.