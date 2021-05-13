أجويرو على أعتاب برشلونة

أجويرو على أعتاب برشلونة
ذكرت
وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي
الإنجليزي أصبح قريبا للغاية من الاإنضمام إلى برشلونة الإسباني في الموسم
المقبل.
وألمح
برنامج الشرينجيتو الإسباني أنه ربما في الأيام القليلة المقبلة يوقع أجويرو
على عقود انضمامه إلى النادي الكتالوني بداية من الموسم المقبل.
وأشار
البرنامج الإسباني إلى أن مانشستر سيتي كان قد أعلن رسميًا عن رحيل أجويرو عن
صفوفه عقب نهاية الموسم الحالي عقب نهاية عقده وبالتالي سينتقل لأي فريق مجانا في
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفاد
البرنامج الإسباني بأن برشلونة يسعى للتعاقد مع مهاجم مميز من أجل تعويض رحيل
الأوروجوياني لويس سواريز لأتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي.
وأوضح
البرنامج الإسباني أن النجم الأرجنتيني يعتبر مناسبا نظرًا لأنه لن يكلف
برشلونة سوى راتبه فقط بالإضافة إلى علاقته المميزة مع ليونيل ميسي نجم وقائد
النادي الكتالوني وزميله في صفوف منتخب الأرجنتين.