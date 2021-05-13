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أجويرو على أعتاب برشلونة

الخميس 13/مايو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريبا للغاية من الاإنضمام إلى برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وألمح برنامج الشرينجيتو الإسباني أنه ربما في الأيام القليلة المقبلة يوقع أجويرو على عقود انضمامه إلى النادي الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مانشستر سيتي كان قد أعلن رسميًا عن رحيل أجويرو عن صفوفه عقب نهاية الموسم الحالي عقب نهاية عقده وبالتالي سينتقل لأي فريق مجانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن برشلونة يسعى للتعاقد مع مهاجم مميز من أجل تعويض رحيل الأوروجوياني لويس سواريز لأتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن النجم الأرجنتيني يعتبر مناسبا نظرًا لأنه لن يكلف برشلونة سوى راتبه فقط بالإضافة إلى علاقته المميزة مع ليونيل ميسي نجم وقائد النادي الكتالوني وزميله في صفوف منتخب الأرجنتين.

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