بهذه الكلمات هنأ الفنان إدوراد جمهوره بعيد الفطر المبارك

وخاض الفنان يوسف الشريف وإدوارد دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "كوفيد 25"، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.





مسلسل "كوفيد 25" من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد جلال، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد.



