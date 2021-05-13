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بهذه الكلمات هنأ الفنان إدوراد جمهوره بعيد الفطر المبارك

الخميس 13/مايو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
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هنأ الفنان إدوارد الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.


وكتب إدوارد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم
وعلى كل الناس. .   #عيد_الفطر


وخاض الفنان يوسف الشريف وإدوارد دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "كوفيد 25"، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل "كوفيد 25" من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد جلال، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد.

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