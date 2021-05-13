الاحتلال الإسرائيلي: 1469 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة منذ الإثنين الماضي









كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة عبر حدوده على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد العسكري بين الطرفين.





وأكدت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي أن 1369 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة منذ الإثنين الماضي، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل الهجوم الصاروخي الذي شنته "كتائب القسام" قبل قليل على وسط إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم” في خبر عاجل.





وتصاعد القتال بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس التي تدير قطاع غزة، أمس، ليرتفع عدد القتلى إلى 35 فلسطينيا وخمسة إسرائيليين في أعنف قصف متبادل بين الجانبين منذ سنوات.