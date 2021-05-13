أغاني لا يفوتك سماعها في عيد الفطر المبارك

أغاني عيد الفطر .. توجد العديد من الأعمال الفنية التي ترتبط في أذهاننا بذكريات جميلة، يهفو إليها القلب، ويجرنا الحنين خلالها إلى الماضي، ولاسيما التي ترتبط بالمناسبات.





أغاني عيد الفطر





ويحتفل المسلمون في مشرق الأرض ومغاربها بمناسبة عيد الفطر المبارك 2021 اليوم الخميس، بعدما انقضى شهر رمضان أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.





وترصد بوابة "الفجر" لقرائها ومتابعيها الكرام أفضل أغاني يمكن سماعها خلال أيام عيد الفطر المبارك في السطور التالية:









أغنية عيد الفطر "يا ليلة العيد" لكوكب الشرق أم كلثوم





شدت كوكب الشرق أم كلثوم بأعزب الكلمات والألحان رائعتها الخالدة "يات ليلة العيد" والتي لحنها ووزعها الموسيقار رياض السنباطي، وهي من كلمات الشاعر أحمد رامي، وهي أحد علامات الاحتفال بمناسبة العيد.





أغنية عيد الفطر "الليلة دى عيد" لياسمين الخيام





تعتبر أغنية "الليلة دي عيد" للفنانة ياسمين الخيام، واحدة من أكثر الأغاني شعبية والتي يتم الاستعانة بها خلال مناسبة عيد الفطر وهي من كلمات عبد الوهاب محمد ، وألحان الموسيقار إبراهيم رأفت.





أغنية عيد الفطر "أهلا بالعيد" للجميلة صفاء أبو السعود





حققت الفنانة الاستعراضية صفاء أبوالسعود نجاحا باهراً من خلال أغنيتها الباقية "أهلا بالعيد" والتي لاقت استحسانا من الجميع، ولاتزال تطرب وجداننا وتعيدنا لأجمل ذكريات العمر، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد وألحان الراحل جمال سلامة.





يا ليلة العيد









الليلة دي عيد