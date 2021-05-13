حملات تفتيشية للتأكد من غلق الحدائق العامة بسوهاج



كما تم المرور على العبارة النهرية بجزيرة الخزندارية والتأكد من سير العمل بها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم.



ومن جانبها أكدت فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أن هناك غرفة عمليات مشكلة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وغلق الحدائق والمنتزهات والأماكن المنصوص عليها قانونا وكل ذلك الهدف منه الحرص الشديد على صحة وسلامة المواطنين.



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، على تعليمات فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبحضور أشرف محمد محمود، نائب رئيس المدينة ومسؤولي الاشغالات والتفتيش المالي والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بطهطا.



قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة فريدة سلام، رئيس المركز بمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق الحدائق والمنتزهات والتي تستمر طوال إجازة عيد الفطر المبارك.