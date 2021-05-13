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عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز

الخميس 13/مايو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضم واحد من نجوم بيراميدز خلال الفترة القادمة وذلك في ظل تراجع مستوى محمود علاء مدافع البيت الأبيض.

وأشارت مصادر خاصة في تصريحات صحفية للفجر الرياضي أن أحمد ايمن منصور نجم ندي بيراميدز على رادار الجهاز الفني للقلعة البيضاء للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتم عرض الصفقة على جهاز الكرة في نادي الزمالك من جانب واحد من وكلاء اللاعبين لحسم موقف اللاعب من العودة لناديه خاصةً أنه كان من العناصر التي بدأت في قطاع الناشئين قبل أن يرحل.

يُذكر أن أحمد أيمن منصور يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الظهير الأيسر أو المدافع وتواجد في معسكر منتخب مصر الأخير ماجعله وجهة للكثير من الأندية الطامعة في الحصول على خدماته.

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