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متسلحًا بصلاح.. ليفربول يدخل صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا

الخميس 13/مايو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
وكالات
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مع تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحسم مراكز الهبوط الثلاثة، فإن التركيز سينصب الآن على الصراع المثير على آخر بطاقتين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وضمن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الوجود في المربع الذهبي بغض النظر عن نتائجه في آخر ثلاث جولات، لكن لا تزال هناك منافسة قوية بين ليستر سيتي وتشيلسي ووست هام يونايتد وليفربول.

ورغم أن تركيز ليستر وتشيلسي، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، سيتحول إلى خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، فإنهما سيتابعان نتائج الدوري مع تمسك وست هام وليفربول بالأمل.

ويتأخر ليفربول بسبع نقاط عن تشيلسي لكنه يملك مباراتين مؤجلتين، أحدهما في ضيافة يونايتد في أولد ترافورد اليوم الخميس، لكن يورغن كلوب مدرب النادي الفائز ببطولة أوروبا 2019 يدرك أن اللعب في البطولة القارية لا يقتصر فقط على نتائجه.

وقال كلوب "نحن لا نلوم إلا أنفسنا. الآن نحتاج إلى مساعدة الآخرين (للتأهل إلى دوري الأبطال)، لكن هذا أفضل ما يمكننا فعله وسنحاول التعامل مع الموقف".

وسيخوض ليفربول يوم الأحد مباراة أمام فريق ليس لديه ما يلعب من أجله هو وست بروميتش ألبيون الذي هبط إلى الدرجة الثانية، لكنه تعادل مع كلوب خمس مرات في ثماني مباريات. ولم يحقق المدرب الألماني الفوز على سام ألاردايس مدرب وست بروميتش سوى مرة وحيدة في الدوري.

ووست هام الحصان هو الأسود للدوري هذا الموسم تحت قيادة المدرب ديفيد مويز، ويمكنه أن يصبح على بعد ثلاث نقاط من تشيلسي، إذا فاز خارج أرضه على برايتون آند هوف ألبيون.

ويحلم مويز، الذي تولى المسؤولية بينما كان الفريق قريبا من الهبوط الموسم الماضي، بقيادة النادي اللندني إلى اللعب في دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

ويتأخر توتنهام هوتسبير سابع الترتيب بثماني نقاط عن تشيلسي، ويملك فرصة من الناحية النظرية في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لكن تشير التوقعات إلى صعوبة موقفه قبل أن يستضيف ولفرهامبتون واندرارز الذي فاز عليه في آخر زيارتين.

ويملك إيفرتون صاحب المركز التاسع فرصة نظرية أيضا في التقدم إلى المربع الذهبي لأنه يملك أربع مباريات، وسيستضيف شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب الذي فاز مرة واحدة فقط خارج أرضه طوال هذا الموسم.

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