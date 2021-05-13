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وكيل الصحة يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى حميات الغردقة بعيد الفطر (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر مستشفى الغردقة العام وبرفقته الدكتور عمرو عادل مدير ادارة المستشفيات والدكتور شادى باسم مدير ادارة الطوارئ والدكتور جمال المغربي مدير المستشفى للإطمئنان علي المرضى وتقديم التهنئة لهم، ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وخلال جولته التفقدية لزيارة المرضى أستمع لحتياجاتهم للتأكد من تقديم خدمات مميزة لهم، وتم تفقد القسم الداخلي والعناية المركزة وقسم الكلى الصناعي، كما تاكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واجتمع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مع لفيف من الأطباء بالمستشفي وقدم لهم الشكر على المجهود المبذول خلال الفترة الراهنة.

وفى سياق متصل تفقد ايضا وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى حميات الغردقة وبحضور الدكتور بدر قاسم مدير المستشفى واطمئن على حسن سير العمل وتقديم الخدمة الطبية ومقابلة المرضى والعاملين وتقديم التهنئة لهم وتفقد أعمال التطوير بالمستشفى والتأكد من ارصدة الاكسجين وتوافرة بمخزون كافي وقدم الشكر للطاقم الطبى وشدد على الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع حسن معاملة المرضي وذويهم.
وكيل الصحة يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى حميات الغردقة بعيد الفطر (صور)
وكيل الصحة يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى حميات الغردقة بعيد الفطر (صور)
وكيل الصحة يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى حميات الغردقة بعيد الفطر (صور)
وكيل الصحة يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى حميات الغردقة بعيد الفطر (صور)
وكيل الصحة يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى حميات الغردقة بعيد الفطر (صور)
وكيل الصحة يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى حميات الغردقة بعيد الفطر (صور)
وكيل الصحة يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى حميات الغردقة بعيد الفطر (صور)
وكيل الصحة يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى حميات الغردقة بعيد الفطر (صور)
وكيل الصحة يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى حميات الغردقة بعيد الفطر (صور)
وكيل الصحة يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى حميات الغردقة بعيد الفطر (صور)

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