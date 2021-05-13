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الجانب المظلم.. مشاهد أول أيام العيد

الخميس 13/مايو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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يستقبل الشعب المصري، عيد الفطر، بفرحة كبيرة، يسودها التهليل والتكبير، لكن هناك عدة مشاهد مظلمة، تخللت في الحوادث المتفرقة، فضلًا عن ضبط 15722 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.

يرصد "الفجر"، مشاهد أول أيام عيد الفطر المبارك.

ضبط 15722 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات
نجحت الداخلية في ضبط عدد 15722 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 15673 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 49 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 2564 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 370 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 3666 شيشة.

حوادث متفرقة بالفيوم
وضمن المشاهد المظلمة، أصيب 13 شخصا في حادثى تصادم بمحافظة الفيوم، خلال أول أيام عيد الفطر، حيث أصيب 10 مواطنين في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكى بطريق القاهرة أسيوط الغربى، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تصادم 4 سيارات في الإسكندرية
وشهد طريق الكورنيش بالإسكندرية، حادثي تصادم منفصلتين بين 4 سيارات ملاكى في أول أيام عيد الفطر المبارك، دون إصابات، وذلك بسبب السرعة الزائدة بمنطقة سيدي جابر وسبورتنج.

وعلى الفور، تم إبلاغ غرفة عمليات المرور المتواجدة بطول الكورنيش، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحالة المرورية.

وضبطت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، 26 مخبزًا بمركزى دمنهور وأبو حمص، وذلك لإنتاجها خبزًا مخالف للمواصفات وناقص الوزن، والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق خلال العيد، وتم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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