Advertisements

أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود عوائد السندات والدولار

الخميس 13/مايو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
Advertisements

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس، متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت توقعات رفع أسعار الفائدة مبكرًا.

وبحلول الساعة 09:21 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1814.21 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما انخفض إلى أدنى مستوى منذ السادس من مايو عند 1811.74 دولار.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1814.20دولار.

وقالت شياو فو رئيسة تحليلات أسواق السلع الأولية لدى بنك أوف تشاينا إنترناشونال "تواصل العوائد الحقيقية الارتفاع وثمة تكهن في السوق بحدوث تشديد مفاجئ من مجلس الاحتياطي".

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في حين صعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل منافسيه.

أظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين الأمريكيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما في أبريل، مما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم ورهانات على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.

وتعهد مجلس الاحتياطي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين وصول الاقتصاد إلى التوظيف الكامل وتسجيل التضخم معدل اثنين بالمئة، ويكون على مسار نحو تجاوز ذلك المستوى "إلى حد ما" لبعض الوقت.

ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، وأرقام مبيعات التجزئة المقرر لها غدا الجمعة، وذلك لاستقاء مؤشرات بشأن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2848.72 دولار للأوقية، وهبطت الفضة 0.7 بالمئة إلى 26.85 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1203.50 دولار.

أخبار تهمك

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع المطرب حمو بيكا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

إدارة الزمالك تضغط على كارتيرون لمنح الفرصة لنجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يومين

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 18 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 13 ساعة

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

03:31 م

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

02:31 م

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق