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الزعيم عادل إمام يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك

الخميس 13/مايو/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
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هنأ الفنان عادل إمام  متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعيد الفطر المبارك. 
 

ونشر عادل إمام صورة له وعلق قائلا: "‬‏ كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك".


وكانت دار الإفتاء أعلنت أن اليوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ.
 

وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.

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