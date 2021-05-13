Advertisements

إصابة أمين شرطة و3 خفراء في حادث تصادم بالفيوم

الخميس 13/مايو/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
استقبل طوارئ مستشفى إطسا المركزي، بمحافظة الفيوم، بأول ايام عيد الفطر المبارك أمين شرطة و3 خفراء إثر تعرضهم لحادث تصادم، خلال اتجاههم لمكان عملهم بنطاق المركز، وعمل الاسعافات الاولية ليهم، وتحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء رمزي المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم،تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بإصابة، أمين شرطة و3 خفراء إثر إصابتهم بإصابات متفرقة بانحاء الجسم أثر تعرض سيارة شرطة «بوكس» كانوا يستقلونه بحادث تصادم بشجرة على طريق العوينات بنطاق الوحدة المحلية للغرق التابعة لمركز إطسا.

وتبين بالانتقال والمعاينة أن خلال سيرهم على الطريق، غفى السائق الذي يواصل عمله منذ الأمس دون نوم، وتفاجئ بشجرة أمامه، واختلت عجلة القيادة بيده وفقد السيطرة على السيرة فاصطدمت بالشجرة.

وبفحص المصابين تبين إصابة كلا من جمعة أحمد عبد التواب، 39 سنة، أمين شرطة، مصاب بخلع في الكتف الأيمن، ومحمد سعد السيد، 30 سنة، خفير، مصاب بكدمات بالعمود الفقري والصدر، وأحمد محمد رمضان أحمد، 29 سنة، خفير، مصاب بكدمات بالذارع الأيمن وكدمات بالساق الأيمن، ومحروس حسنين علي، 35 سنة، سائق السيارة خفير، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى إطسا المركزي.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى إطسا المركزي تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية لهم حسب حالاتهم، كما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، ونقل السيارة إلى مديرية أمن الفيوم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ يومين

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يوم

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على غيابات الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الحوثيون يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية في أول أيام عيد الفطر

منذ حوالي 14 ساعة

الموت يُفجع المطرب حمو بيكا

منذ حوالي 6 ساعات

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعتين

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

03:31 م

إطلاق 100 صاروخ جديد من غزة باتجاه إسرائيل

02:31 م

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق