إصابة أمين شرطة و3 خفراء في حادث تصادم بالفيوم

استقبل طوارئ مستشفى إطسا المركزي، بمحافظة الفيوم، بأول ايام عيد الفطر المبارك أمين شرطة و3 خفراء إثر تعرضهم لحادث تصادم، خلال اتجاههم لمكان عملهم بنطاق المركز، وعمل الاسعافات الاولية ليهم، وتحرير محضر بالواقعة.



كان اللواء رمزي المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم،تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بإصابة، أمين شرطة و3 خفراء إثر إصابتهم بإصابات متفرقة بانحاء الجسم أثر تعرض سيارة شرطة «بوكس» كانوا يستقلونه بحادث تصادم بشجرة على طريق العوينات بنطاق الوحدة المحلية للغرق التابعة لمركز إطسا.



وتبين بالانتقال والمعاينة أن خلال سيرهم على الطريق، غفى السائق الذي يواصل عمله منذ الأمس دون نوم، وتفاجئ بشجرة أمامه، واختلت عجلة القيادة بيده وفقد السيطرة على السيرة فاصطدمت بالشجرة.



وبفحص المصابين تبين إصابة كلا من جمعة أحمد عبد التواب، 39 سنة، أمين شرطة، مصاب بخلع في الكتف الأيمن، ومحمد سعد السيد، 30 سنة، خفير، مصاب بكدمات بالعمود الفقري والصدر، وأحمد محمد رمضان أحمد، 29 سنة، خفير، مصاب بكدمات بالذارع الأيمن وكدمات بالساق الأيمن، ومحروس حسنين علي، 35 سنة، سائق السيارة خفير، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى إطسا المركزي.



وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى إطسا المركزي تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية لهم حسب حالاتهم، كما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، ونقل السيارة إلى مديرية أمن الفيوم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.