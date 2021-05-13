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برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية
الخميس 13/مايو/2021 - 05:30 م
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني على توقيع واحد من أبرز اللاعبني في القارة الأوروبية للإنضمام إلى البيت الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وقال موقع " دون بالون " بأن مسؤولي البلوجرانا حصلوا على توقيع إريك جارسيا عقب إنتهاء عقده مع المان سيتي وقراره بعدم تجديد تعاقده مع السيتي.
في الوقت الذي أبدى فيه المدير الفني الهولندي كومان حاجته إلى الحصول على خدمات المدافع الشاب خاصةً في ظل سوء مستوى لينجليت وإقتراب أومتيتي من الرحيل.
يُذكر أن جارسيا ينتهي تعاقده مع المان سيتي بنهاية الموسم الجاري وأبدى رغبة كبيرة في الانضمام لكتيبة رونالد كومان.
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