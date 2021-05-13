انتشار أمني ومتابعة إجراءات كورونا.. نجاح خطة "الداخلية" في تأمين احتفالات عيد الفطر

نجحت وزارة الداخلية في تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، بتكثيف الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة، وتأمين رحلات المواطنين.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تأمين احتفالات عيد الفطر.



انتشار أمني

عززت أجهزة الأمن من تواجدها في الشوارع، لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وخلق أجواء آمنة للمواطنين.



وتشدد أجهزة الأمن الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، فضلًا عن تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور.



متابعة الإجراءات الاحترازية

كما تابعت تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، التي تشمل غلق الحدائق العامة، المتنزهات، المراسي النيلية، ومتابعة غلق المحلات التجارية، والمولات، والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.



متابعة حركة السيارات

وعززت إدارة المرور من انتشار الأوناش المرورية لرفع الانتظار الخاطئ للسيارات مع ربط جميع الخدمات المرورية بغرفة عمليات الإدارة لمتابعة حركة السيارات أولا بأول والإخطار الفوري عن أي ملاحظات مع تعزيز تواجد رجال المرور بجميع المحاور الحيوية بالقاهرة للعمل على منع أي اختناقات مرورية تعوق حركة السيارات بالطرق.



تفتيش محيط المنشآت

واستعانت الداخلية بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والحضور الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمني، إلى جانب الانتشار الأمني المُكثف لتطبيق إجراءات قرار حظر تحرك المواطنين، مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.

