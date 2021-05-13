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سادات العالمي وأحمد نافع يشعلان اليوتيوب بـ"القديم مهما غاب"

الخميس 13/مايو/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح نجوم المهرجانات سادات العالمي، وأحمد نافع مهرجان "القديم مهما غاب"،  وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكالعادة حصد المهرجانات على نسبه مشاهدة عالية منذ طرحه.


مهرجان "القديم مهما غاب"، من كلمات محمد غباشي و حمودي، ومن توزيع توزيع مصطفي حتحوت، ويضم المهرجان  بعض الكلمات منها "ابتدينا ياله كله يحضر
 في الدخول سرعتها الف رختر 
صوتك لو هيعلا جوا فلتر 
  خيط بوقك لما يحضر هتلر 
 جمع الي منك هت حبيبك
 بعمل زوم ياريتني بردو شيفك
  عشق الكوكب بس كرفك
  اسمك حلو بس لون شفايفك 
               طب خد 
  القديم مهم غاب لي هيبه 
 تسرق زي شيبه تبقا خيبه 
 هلس ومش معتمد انا سيطك 
 اوع تنسا هفضل بردو سيدك 
 كله قافش فيها وانا سايق
  مستحيل تخدها وانا راكب 
  كله طالع فيها وانا نازل
   خلاص همشي مافيش منافس 
  ايوه ساكت عارف اني جامد".

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